الصايغ: اذا حدّت اليونيفيل من حركتها يصبح لبنان مشرّعاً لكل الاحتمالات العسكرية

اعتبر النائب سليم الصايغ أن الاعتداء على اليونيفيل أصبح أمرا غير مقبول ومفضوحاً ولا أحد يصدّق وقوف الاهالي وراءها.

وقال عبر “mtv”: “هم يسيّرون الاهالي واليونيفيل تسير بخط سير معروف منذ أكثر من 15 سنة فلماذا استفاق “الاهالي” اليوم على الاعتراض على خط سير اليونيفيل؟

وحذّر الصايغ من أنه “اذا حدّت اليونيفيل من حركتها وبقيت في ثكناتها فستصبح الأرض مستباحة للعمليات العسكرية من الجهتين ويصبح لبنان مشرّعا أكثر لكل الاحتمالات العسكرية والأمنية وفي ذلك خدمة للجيش الاسرائيلي ولو بدا في اللحظة الاولى ان فيها خدمة لحزب الله”.