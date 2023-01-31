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الصايغ: باسيل لا يُرشّح إلّا نفسه.. والآخرون منفتحون على النقاش

منذ ساعة واحدة
فيصل الصايغ

فيصل الصايغ

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أوضح النائب فيصل الصايغ أن “هدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لذلك طرح أسماء أشخاص مشهود لهم بالنزاهة وذوي خلفيات قانونية، اقتصادية وأمنية تفتح المجال للحديث مع الفريق الآخر والوصول برئيس يمثل كل اللبنانيين”.

وشدد في حديث إذاعي، على أن “المطلوب هو رئيس إصلاحيّ يحترم الدستور والطائف ويأخذنا إلى مرحلة جديدة في علاقاتنا مع دول الخليج، لا سيما السعودية، وفي الانفتاح على العالم للعودة إلى المنظومة المالية الدولية”.

وأعلن الصايغ أن “هناك قبولاً للأسماء المطروحة من قبل العديد من القوى السياسية، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لا يرشح سوى نفسه”، لافتاً إلى أن “الآخرين منفتحون على النقاش”.

واعتبر أن “المطلوب خطوة متقدمة من حزب الله”، آملا في أن “يلعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري دورا في هذا الاتجاه”، مؤكدا أن “اجتماع جنبلاط مع بري اليوم يأتي في هذا الإطار لمحاولة إقناع الحزب بفتح المجال لأسماء أخرى للتوصل إلى اتفاق”.

الصايغ لفت إلى “الإبقاء على ترشيح النائب ميشال معوض إلى حين الوصول إلى الاسم النهائي الذي يمكن الاتفاق عليه”، موضحا أن “التقدمي الاشتراكي متّفق مع معوّض على الذهاب إلى خيار جديد إذا وُجدت الفرصة”.

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