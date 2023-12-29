الصايغ عن حادثة التلفريك: على وزير الطاقة أن يقول الحقيقة للناس

أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ، إلى أنّه “بعد متابعتنا لموضوع تلفريك جونية مع المعنيين على الأرض، لا سيما وزير السياحة وليد نصار، تبين لنا أن سلطة الوصاية على التلفريك هي وزارة الطاقة. ومتى عرف السبب بطل العجب”.

الصايغ أضاف عبر منصة “إكس”: غريب ألا نسمع أي كلمة من وزير الطاقة وكأنه غير معني بكل ما حدث. لا تبرير أبدًا لمثل هذا الغياب، على وزير الطاقة أن يخرج ليقول للناس الحقيقة ويحدد المسؤولية”.

وتابع: “كنائب عن الأمة في كسروان الفتوح، سأقوم بواجبي لكشف التقصير أو الإهمال وتحميل من يجب المسؤولية”.

بعد متابعتنا لموضوع #تلفريك #جونية مع المعنيين على الارض لا سيما وزير السياحة وليد نصار، تبين لنا أن سلطة الوصاية على #التلفريك هي #وزارة_الطاقة !

ومتى عرف السبب بطل العجب!

غريب أن لا نسمع أي كلمة من وزير الطاقة وكأنه غير معني بكل ما حدث!

لا تبرير ابدا لمثل هذا الغياب، على… pic.twitter.com/6qvzmIGp5q — Salim el Sayegh (@selimelsayegh) December 29, 2023