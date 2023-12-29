الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 29 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصايغ عن حادثة التلفريك: على وزير الطاقة أن يقول الحقيقة للناس

منذ 29 ثانية
سليم الصايغ

سليم الصايغ

A A A
طباعة المقال

أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ، إلى أنّه “بعد متابعتنا لموضوع تلفريك جونية مع المعنيين على الأرض، لا سيما وزير السياحة وليد نصار، تبين لنا أن سلطة الوصاية على التلفريك هي وزارة الطاقة. ومتى عرف السبب بطل العجب”.

الصايغ أضاف عبر منصة “إكس”: غريب ألا نسمع أي كلمة من وزير الطاقة وكأنه غير معني بكل ما حدث. لا تبرير أبدًا لمثل هذا الغياب، على وزير الطاقة أن يخرج ليقول للناس الحقيقة ويحدد المسؤولية”.

وتابع: “كنائب عن الأمة في كسروان الفتوح، سأقوم بواجبي لكشف التقصير أو الإهمال وتحميل من يجب المسؤولية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المستشار الأميركي آموس هوكشتاين والسفيرة دوروثي شيا
    شيا تُنهي جولتها الوداعيّة في لبنان.. ورسالة من هوكشتاين!
    وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان
    ليبرمان يُطالب "إسرائيل" باحتلال جنوب لبنان: "حزب الله" يجب أن يدفع ثمنًا باهظًا
    التجدد للوطن
    "التجدد للوطن" يُناشد وزير الأشغال

    الأكثر قراءة

    قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
    تلفريك جونية
    بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!
    حسن نصر الله
    تهديد إسرائيلي مباشر لـ نصر الله.. "أنت التالي"!