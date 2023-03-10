الصايغ عن فرنجية: مصلحة "الحزب" عنده هي فوق كلّ اعتبار

علّق النائب سليم الصايغ على قول رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بأننا بلد حر وشعب حر ولم نخضع ولن نخضع، ولن نقبل أن يقرّر عنا أيّ أحد نمط حياتنا ومستقبلنا ورئيس جمهوريتنا.

وكتب الصايغ عبر تويتر: “إن تجميل الخيار السياسي للوزير سليمان فرنجية بتغطيته بوعود والتزامات كلاميّة قد تؤثر على بعضهم. يبقى السؤال: كيف يقبل هذا البعض بموقفه من تفجير المرفأ وحمايته للمطلوبين؟ الثابت أن مصلحة الحزب عنده هي فوق كل اعتبار. غير مناسب”!

ان تجميل الخيار السياسي للوزير سليمان فرنجيه بتغطيته بوعود والتزامات كلامية قد تؤثر على بعضهم. يبقى السؤال: كيف يقبل هذا البعض بموقفه من تفجير المرفأ وحمايته للمطلوبين؟ الثابت ان مصلحة الحزب عنده هي فوق كل اعتبار. غير مناسب! #سامي_الجميّل https://t.co/jHEoGAStXH — Salim el Sayegh (@selimelsayegh) March 10, 2023