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الصايغ: قانون تعويضات الأساتذة غير قابل للتطبيق وتشوبه ثغرات

منذ 13 ثانية
النائب سليم الصايغ

النائب سليم الصايغ

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اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النيابيّة النائب سليم الصايغ، أنّ “موضوع تعويضات الأساتذة في التعليم الخاص يشهد اهتمامًا من قبل جميع أفراد الجهاز التعليمي وأعضاء مجلس النواب، حيث يسعون جميعًا لتحقيق العدالة في هذا السياق”.

الصايغ أضاف عبر منصة “إكس”: القانون الذي تم التصويت عليه يثير قلقًا بسبب عدم قابليته للتطبيق والثغرات الكثيرة فيه، ويعارض بعض القوانين الأخرى. هناك سلة حلول تضمن حقوق الأساتذة، وتطمئن الأهالي، وتساعد المدارس في تحقيق رسالتها التربوية بشكل مستدام. قد يكون الحل من خلال تعديل القانون الجديد لسد الثغرات أو من خلال رده أو الطعن به”.

وختم قائلًا: “الأمر يتطلب إيجاد حل سريع لحماية حقوق الأساتذة، وسأشارك في اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي اليوم وذلك في مكتب وزير التربية لبحث الحلول الممكنة .”

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