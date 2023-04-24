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الصايغ: لاعتبار الدواء "أولوية مطلقة"

منذ 17 دقيقة
فيصل الصايغ

فيصل الصايغ

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غرد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “لا شكّ في أنّ الظلم اللاحق بمرضى السرطان يرتقي إلى مستوى الجريمة. فهم عاجزون عن تأمين الكميات اللازمة من الدواء وفق بروتوكولات العلاج”.

الصايغ أضاف: “المطلوب فورًا من المصرف المركزي اعتبار الدواء أولوية مطلقة وتأمين التمويل اللازم لوزارة الصحة مهما كلف الأمر”.

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