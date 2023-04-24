الصايغ: لاعتبار الدواء "أولوية مطلقة"

غرد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “لا شكّ في أنّ الظلم اللاحق بمرضى السرطان يرتقي إلى مستوى الجريمة. فهم عاجزون عن تأمين الكميات اللازمة من الدواء وفق بروتوكولات العلاج”.

الصايغ أضاف: “المطلوب فورًا من المصرف المركزي اعتبار الدواء أولوية مطلقة وتأمين التمويل اللازم لوزارة الصحة مهما كلف الأمر”.

لا شك في ان الظلم اللاحق بمرضى السرطان يرتقي إلى مستوى الجريمة .! فهم عاجزون عن تأمين الكميات اللازمة من الدواء وفق بروتوكولات العلاج.! المطلوب فوراً من المصرف المركزي اعتبار الدواء أولوية مطلقة وتأمين التمويل اللازم لوزارة الصحة مهما كلّف الأمر.! pic.twitter.com/IGJczxNrwF — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) April 24, 2023