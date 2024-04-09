الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصايغ: نصرالله لم يكن عندما كان المسلمون في جبيل يتمتعون بأفضل الحقوق

منذ ساعتين
سليم الصايغ

سليم الصايغ

A A A
طباعة المقال

رأى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يحدد في كلامه ما هو مسموح وغير مسموح، قائلا: “بالنتيجة نحن نصبح كفارا وصهيونيين وعملاء”.

وقال في حديث لـlbci: “عندما يتحدث نصرالله بالكلام السياسي فليُركز على الجنوب ليرى كيف سيخلص نفسه ويخلص لبنان من المأزق الذي وضعه فيه اذ لم يستطع المدافعة عن غزة حقيقة ولا منع تدمير غزة ولم يستطع حماية قرى لبنان وقدّم أهالينا وقرانا في لبنان قرابين على مذبح مشاريعه”.

وأضاف: “السيد حسن نصرالله لم يكن بعد موجودا على الساحة عندما كان إخواننا المسلمون في جبيل يتمتعون بأفضل ما يمكن من حقوق وامتيازات”.

وعن جريمة خطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، قال: “لدينا حرص كبير على عدم تفلت الأمور على الأرض. وأمس كان لدينا هم كبير لتهدئة الأرض، لكن الأرض تسبقنا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فؤاد أبو ناضر: ما يحصل في مناطقنا يعود إلى غياب الدولة وأجهزتها
    باسكال سليمان
    أطباء من "القوات" سيشاركون في تشريح جثة باسكال سليمان
    الرئيس فؤاد السنيورة
    السنيورة: للإسراع في كشف وتوضيح كامل ملابسات هذه الجريمة

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
    غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
    رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
    إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!