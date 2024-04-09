الصايغ: نصرالله لم يكن عندما كان المسلمون في جبيل يتمتعون بأفضل الحقوق

رأى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يحدد في كلامه ما هو مسموح وغير مسموح، قائلا: “بالنتيجة نحن نصبح كفارا وصهيونيين وعملاء”.

وقال في حديث لـlbci: “عندما يتحدث نصرالله بالكلام السياسي فليُركز على الجنوب ليرى كيف سيخلص نفسه ويخلص لبنان من المأزق الذي وضعه فيه اذ لم يستطع المدافعة عن غزة حقيقة ولا منع تدمير غزة ولم يستطع حماية قرى لبنان وقدّم أهالينا وقرانا في لبنان قرابين على مذبح مشاريعه”.

وأضاف: “السيد حسن نصرالله لم يكن بعد موجودا على الساحة عندما كان إخواننا المسلمون في جبيل يتمتعون بأفضل ما يمكن من حقوق وامتيازات”.

وعن جريمة خطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، قال: “لدينا حرص كبير على عدم تفلت الأمور على الأرض. وأمس كان لدينا هم كبير لتهدئة الأرض، لكن الأرض تسبقنا”.