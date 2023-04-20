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الصايغ يستغرب "الأحكام القاسية" في حقّ شباب العرب حصرًا

منذ 59 دقيقة
فيصل الصايغ

فيصل الصايغ

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غرّد النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “مع أنني لست مكلّفًا بالموضوع، ولم أطّلع بالتالي على كامل تفاصيل أحداث خلدة مع أهلنا العرب، لكنّ ما يدعو للاستغراب الشديد هو صدور أحكام قاسية جدًا في حق شباب العرب حصرًا، بالرغم من وجود فريقين في الإشكال، ‏وعلى الرغم من المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة”.

ويشار إلى أنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر أصدرت عند منتصف ليل الثلاثاء 18/4/2023، أحكامًا بحقّ 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021.

وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون إلى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.

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