الصايغ يستغرب "الأحكام القاسية" في حقّ شباب العرب حصرًا

غرّد النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “مع أنني لست مكلّفًا بالموضوع، ولم أطّلع بالتالي على كامل تفاصيل أحداث خلدة مع أهلنا العرب، لكنّ ما يدعو للاستغراب الشديد هو صدور أحكام قاسية جدًا في حق شباب العرب حصرًا، بالرغم من وجود فريقين في الإشكال، ‏وعلى الرغم من المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة”.

وبالرغم من المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة.!٢/٢ — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) April 20, 2023

ويشار إلى أنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر أصدرت عند منتصف ليل الثلاثاء 18/4/2023، أحكامًا بحقّ 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021.

وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون إلى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.