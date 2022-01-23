الصباح: لضمانات لبنانية بعدم مرور شحنات المخدرات إلى الكويت والمنطقة

زار وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في مكتبه بالوزارة، وجرى تداول في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تصريحٍ له عقب اللقاء، قال الصباح: “هناك مطالبة ورغبة عارمة بأن تكون كل المنافذ إلى الدولة اللبنانية بأيدي السلطات الرسمية والشرعية، وقد رأينا مؤخراً تحركاً من وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شحنة مخدرات كانت ذاهبة إلى الكويت”.

وأردف: “نتمنى وجود آليات لضمان عدم مرور مثل هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة، كما نتمنى أكثر أن تبسط الدولة نفوذها وأن يكون لبنان أكثر أماناً وازدهاراً”.

وأكّد الصباح أنّ “دول الخليج لا تُرسل إلا حمام سلام، ولبنان والعز الذي فيه لا يستأهل إلى حمام سلام”، وأردف: “هناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، وهنا أجد أنه لزاماً عليّ أن أشيد بما قام به وزير الداخلية خاصة خلال 4 أشهر، في معالجة بعض الثغرات في المجالات الأمنية، وايجاد الحلول لها، وهي محل تقدير لدى الكويت ودول الخليج”.