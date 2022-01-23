الصباح من عين التينة: لن نتدخّل في الشؤون اللبنانية حول دور حزب الله

أكّد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن “بلاده لم ترشّح أحداً لمنصب السفير في لبنان”، داعياً إلى “تطبيق قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف: “لن نتدخّل في الشؤون اللبنانية حول دور حزب الله”.

ورداً على سؤال حول تزامن زيارته مع التحضيرات للانتخابات وعزوف الرئيس الحريري عن المشاركة فيها أجاب الصباح: “أولاً لا يوجد أيّ تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وثانياً، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها بالأمس”.

وتابع: “الرسالة الأولى، تحمل التعاطف والتضامن والمحبة للشعب اللبناني الشقيق، والثانية تُشير إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس وألا يكون لبنان منصة لأيّ عدون لفظي أو فعلي. أمّا الثالثة، فهي الرغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً وأن قوة لبنان هو قوة للعرب جميعاً وعلى أن يصير هذا الأمر واقعاً هو من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية في هذا المجال فالرسالة من هذا المجال وليس هناك أمر آخر”.

كما نفى تحميله الرئيس بري أيّ رسالة لـ”حزب الله”، موضحاً أن “الزيارة فقط لتقديم نفس الأفكار التي قدّمتها بالأمس للرئيس نجيب ميقاتي وصباحاً للرئيس عون ومن ثم قدّمتها للرئيس بري”.

وكان قد أعلن الوزير الكويتي أنّه “يحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان”.