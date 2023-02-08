"الصحة": العمل جار لإعادة العمل في مستشفى النبطية

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

“إثر حادثة تسرب الاوكسجين من المولد في مستشفى النبطية – الرئيس نبيه بري الحكومي، والذي اقتصرت أضراره على المادية، قامت وزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة المستشفى بنقل جميع المرضى، ليل البارحة، إلى المستشفيات المجاورة في المحافظة. وسارع فريق تقني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى كشف ميداني في المستشفى لاستبيان أسباب الحادثة. ولم تسجل أية إصابة بين الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى أو بين المرضى.

وصباح اليوم قامت مديرية العناية الطبية بنقل جميع مرضى غسل الكلى الى المستشفيات المجاورة. والتنسيق جارٍ مع إدارة المستشفى لإعادة العمل فيها بصورة طبيعية وفي أسرع وقت ممكن”.