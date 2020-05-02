وزارة الصحة اللبنانية: 4 إصابات جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شوارع لبنان خالية إثر كورونا
شوارع لبنان خالية إثر كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.


Notice: Undefined index: tag in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/better-adsmanager/includes/libs/better-framework/content-injector/bf-content-inject.php on line 465

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا أن عدد الحالات التي سجلت بين المقيمين خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 2 من بين المخالطين.

كما بلغ عدد الحالات جراء فيروس كورونا التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرفة 2: واحدة من قطر، ليرتفع العدد إلى 733 إصابة. وسجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا.

كما وصل عدد حالات الشفاء إلى 197 وعدد الوفيات التراكمي 25 جراء فيروس كورونا.

تقرير وزارة الصحة اللبنانية
تقرير وزارة الصحة اللبنانية
المصدر صوت بيروت
شاهد أيضاً

الرئيس عون: معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها

بعد مضيعة الوقت لجأت الحكومة لصندوق النقد الدولي… الإصلاح إجباري وإلا

الخطة الاقتصادية جواز مرور للعبور إلى “صندوق النقد” و”اللقاء…

الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الشعبية… هل يطول عمر الحكومة؟

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×