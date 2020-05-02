وزارة الصحة اللبنانية: 4 إصابات جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا أن عدد الحالات التي سجلت بين المقيمين خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 2 من بين المخالطين.

كما بلغ عدد الحالات جراء فيروس كورونا التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرفة 2: واحدة من قطر، ليرتفع العدد إلى 733 إصابة. وسجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا.

كما وصل عدد حالات الشفاء إلى 197 وعدد الوفيات التراكمي 25 جراء فيروس كورونا.