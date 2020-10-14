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“الصحة”: انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة في 15 الحالي

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 12:51 مساءً
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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أكدت وزارة الصحة العامة انه “نظرا لانتشار مرض الحصبة في لبنان بين الاطفال (اقل من 10 سنوات) اعتبارا من النصف الثاني من العام 2018، وبناء على توصيات بعثة منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف بضرورة تنفيذ حملة وطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة خلال العام 2019 والتي تم تأجيل المرحلة الثانية منها بسبب جائحة كوفيد، قررت الوزارة تنظيم هذه الحملة على ان يتم تلقيح الاطفال من عمر 6 اشهر حتى 10 سنوات (تمام عشر سنوات) من اللبنانيين وغير اللبنانيين بجرعة اضافية من لقاح الحصبة/الحصبة، الحصبة الالمانية وابو كعب (MMR) بغض النظر عن عدد وتوقيت الجرعات السابقة بالاضافة الى جرعة من لقاح شلل الاطفال الفموي.

واشارت في بيان، الى ان هذه الحملة تنفذ بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات ومواقع التلقيح الموقتة وتجمعات النازحين.

واوضحت ان الحملة تبدأ في قضاءي حاصبيا وكسروان في 15 تشرين الاول 2020 ولمدة 10 ايام وتمتد الى باقي الاقضية والمحافظات ابتداء من 2 تشرين الثاني 2020.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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