“الصحة” تقر انشاء نقابة الأطباء البيطريين

أقرت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الأجتماعية اقتراحي قانوني تعديل انشاء نقابة الأطباء البيطريين 479/ 1955كما ورد، ودعم وتشجيع الصناعة الدوائية اللبنانية.

وناقشت اللجنة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال واطلعت على الأسباب الموجبة للاقتراحات، واستمعت الى اراء النواب وممثلي الهيئات الحاضرة. وقد أقرت اللجنة اقتراح قانون تعديل انشاء نقابة الأطباء البيطريين 479/ 1955كما ورد، واقرت اقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية اللبنانية، وارجأت درس اقتراح قانون يرمي الى تسديد ثمن الأدوية من قبل الجهات الضامنة بحسب أسعار منتجات الأدوية الوطنية الى الجلسة المقبلة.