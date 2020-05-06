وزارة الصحة العامة: تسجيل حالة إيجابية مصابة بـ”كورونا” على رحلة الرياض

وزارة الصحة
وزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان بعد ظهر اليوم أنه “تم التأكد من تسجيل حالة إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من الرياض.

وستنقل الحالة المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

وأوضحت وزارة الصحة أنه ستتم إعادة الفحوص لستة من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من قطر.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام صوت بيروت
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