“الصحة”: نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9/11/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 10/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 34 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 9/11/2020 كالآتي:

رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (أربع حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (7 حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 10/11/2020 كالآتي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (3 حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (5 حالات إيجابية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (3 حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).