الصحة والاونروا اجرتا 100 فحص PCR في عين الحلوة

قام فريق من وزارة الصحة، بالتعاون مع دائرة الصحة في وكالة “الأونروا” و”اطباء بلا حدود”، بإجراء نحو مئة فحص PCR، داخل مخيم عين الحلوة لعينات من اشخاص في جزء منها عشوائية وجزء آخر من اشخاص مخالطين.

جرت الحملة امام مقر “القوة المشتركة” الفلسطينية في الشارع التحتاني، تحت اشراف رئيس قسم الصحة في “الاونروا” في صيدا الدكتور وائل الميعاري ومندوبين عن وزارة الصحة ومشاركة قائد القوة العقيد عبد الهادي الاسدي، على ان تصدر النتائج خلال 48 ساعة، ويتم الاعلان عنها من خلال الوزارة بالتنسيق مع الاونروا لاجراء المقتضى.

وتأتي الحملة بعد يوم واحد على قيام الاونروا بدق ناقوس الخطر من وجود الفيروس داخل بعض المخيمات الفلسطينية، وبعد ايام على اصابة فلسطيني مقيم في صيدا ومخالطة ابنته المصابة عددا من اقاربها في المخيم، حيث جاءت نتائج الفحوص سلبية.