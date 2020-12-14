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“الصحة”: 10 وفيات و1093 إصابة جديدة بكورونا

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 6:56 مساءً
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان - تعبيرية

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سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الإثنين 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة.

في سياق متصل، اوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الاتفاق الأولي قدر أبرم مع شركة “فايزر” منذ حوالي شهر، لكننا كنا بانتظار حصول لقاح الشركة ضد كورونا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية”.

ولفت في تصريح تلفزيوني إلى أننا “اتفقنا على دفع القسط الأول بقيمة 4 مليون دولار، وحجزنا مليونين و100 ألف جرعة من اللقاح”.

أما عن طريقة التخزين، فأشار إلى أنه يوجد في لبنان “12 براداً تتدنى درجات الحرارة فيها للمستوى المطلوب لتخزين اللقاح، ولا يزال ينقصنا 6 برادات فاجتمعنا بممثلي منظمة الصحة العالمية وطلبنا المساعدة في تأمين النواقص”.

واشار حسن الى أنه “سيكون هناك 18 نقطة توزيع للقاح، كما سيجاز للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات المجازة والموافق عليها أيضاً”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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