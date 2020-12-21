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“الصحة”: 11 حالة وفاة و1182 اصابة كورونا جديدة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 7:42 مساءً
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان - تعبيرية

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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1182 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 159286. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة.

في سياق متصل، لفت مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ إلى أن “الارتفاع في العدد اليومي ل​حالات​ المصابين ب​الكورونا​ خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات ​الجديدة​ في جميع أنحاء البلاد، والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، كل ذلك يؤكد ان عدوى الكورونا لا تزال موجودة بقوة في ​لبنان​ ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع”.

وأشار إلى أن “تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من انتشار الفيروس تقع الان على عاتق الفرد بشكل اساسي. وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة، شدة الوباء وسعة انتشاره في الأسابيع القادمة”، معتبرا أن “طرح اللقاح في بلدان أخرى كشف أن التحدي الأكبر يكمن في الخدمات اللوجستية لإيصال اللقاح إلى المتلقين. بدون الموارد اللازمة، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا، وهذا يعني أن ​تحقيق​ الفوائد المرجوة من اللقاح سيستغرق وقتا أطول”.​​​​​​​

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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