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“الصحة”: 14 وفاة و1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 3 دقائق
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 14 وفاة و1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض على حسابه عبر تويتر قائلاً: “بداية، اخبار جيدة. النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة. هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.

وأضاف: “لكن اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة المقبلة على احسن تقدير. هذا فيما الوباء يستفحل. البارحة، بلغت نسبة اشغال اسرة العناية المركزة ٩٤٪ (٣.٥/٣٢٥). وتعدى معدل وفيات الكورونا اليومي العشرة. وتدل نسبة الفحوصات الموجبة التي تعدت ١٤٪ ان الوباء ينتشر من غير رادع”.
وأكّد الأبيض أنّنا نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين. بالمعدل الحالي، ١٠ وفيات في اليوم، هي ٣٠٠ في الشهر، او ١٨٠٠ في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح. هذا ثمن باهظ.

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