“الصحة”: 16 حالة وفاة و1636 إصابة جديدة بـ”كورونا”

سجلت وزارة الصحة العامة 16 حالة وفاة و1636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على بعض العلماء والأطباء أن يتركوا لأهل الاختصاص لا سيما للجنة الوطنية الاعلان عن الاستراتيجية والتوقيت بشأن اللقاح ضدّ كورونا مع الاستفادة من آرائهم.

وأعلن حسن أن “لقاح كورونا سيتوفر في لبنان في الربع الاول من العام المقبل أي بين أواخر شهر شباط والأول من آذار وسيتم توزيعه تباعاً بحسب لوائح سنضعها على أساس علمي تبعاً للأولويات الصحية”.

وأشار حسن إلى أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع”، واكد “أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة”.

ولفت الى أن “وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي”، مشددا في هذا السياق على “إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما”.

وأوضح “أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر”.