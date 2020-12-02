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“الصحة”: 22 حالة وفاة و1842 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 4 دقائق
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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سجلت وزارة الصحة العامة 22 حالة وفاة و1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض على حسابه عبر تويتر قائلاً: “بداية، اخبار جيدة. النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة. هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.

وأضاف: “لكن اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة المقبلة على احسن تقدير. هذا فيما الوباء يستفحل. البارحة، بلغت نسبة اشغال اسرة العناية المركزة ٩٤٪ (٣.٥/٣٢٥). وتعدى معدل وفيات الكورونا اليومي العشرة. وتدل نسبة الفحوصات الموجبة التي تعدت ١٤٪ ان الوباء ينتشر من غير رادع”.

وأكّد الأبيض أنّنا نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين. بالمعدل الحالي، ١٠ وفيات في اليوم، هي ٣٠٠ في الشهر، او ١٨٠٠ في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح. هذا ثمن باهظ.

وقال: “رغم الوضع الاقتصادي الصعب، الاقفال العام لمدة اسبوعين فقط هو اضعف الايمان، واقل المطلوب، اذا اخذنا الارقام بالاعتبار. يجب خفض نسبة الانتشار، والحد من الضغوط على المستشفيات والاطقم الطبية المنهكة. علينا جميعا ان نتساعد لانجاح هذه الخطوة، كي نكبح العدوى، الى ان يصل اللقاح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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