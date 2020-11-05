رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 7 وفيات و2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، إلى ان “ارقام الكورونا في لبنان استعادت الوتيرة السابقة في الإرتفاع، مسجلةً أرقاما قياسية على مدى ثلاثة ايام متتالية، كما ان نسبة الفحوصات الموجبة ارتفعت في لبنان”، منوةهاً بأنه “من الملفت ان غالبية الوفيات البارحة هي لمرضى في منتصف العمر. باختصار، الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لاعادة تقييم واجراءات جديدة”.

ولفت الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “أي زيادة في اعداد مرضى الكورونا، ستليها زيادة في اعداد مرضى العناية المركزة بعد فترة زمنية وجيزة”، مؤكداً أن “غالبية اقسام الكورونا في المستشفيات تعمل بنسبة اشغال مرتفعة، لكن المطلوب المزيد من التجهيز وزيادة الطواقم الطبية والتمريضية لاستيعاب اي طفرة في الاعداد”.

كما شدد على أنه “في مستشفى بيروت الحكومي، هناك مشروع توسعة قسم الكورونا في مراحله الاخيرة، وسوف يضيف 9 اسرّة عناية مركزة، بالإضافة إلى أسرّة عادية وقسم الولادة والأطفال الخدج. لكن من المهم التشديد على ان المعركة الحقيقية مع الكورونا هي في المجتمع لا في المستشفيات. لا بديل عن الالتزام باجراءات السلامة”.