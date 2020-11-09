“الصحة”: 9 وفيات و1119 اصابة كورونا جديدة

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1119 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 95355.

في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنن “القرار النهائي في شأن الإقفال العام سيتخذ في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع غدا الثلاثاء، وذلك في ضوء اجتماع لجنة كورونا في السرايا الحكومية بعد الظهر وإطلاع رئيس الحكومة على المعطيات الطبية الواقعية”.

وأضاف حسن أن “اقتراح الإقفال العام يهدف لإعطاء فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه من ناحية الكوادر البشرية ورفع جهوزيته خصوصا أن عددا من المستشفيات تأخر كثيرا في تجهيز أقسام خاصة بكورونا”، وتابع “هذه الجهوزية تبدأ باتخاذ القرار لتأتي التفاصيل اللوجستية بعد ذلك”.

توازياً، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي في حديث تلفزيوني أن الوضع الصحي في لبنان دقيق جدًا، مضيفاً “وزير الصحة حمد حسن يريد الإقفال التام وقد طالب به وعلينا أن نوازن بين الصحة والاقتصاد.

وقال النائب عاصم عراجي إن كورونا سيء لكننا لا نزال نستطيع استدراك الأسوأ، لافتاً الى أن بعض الوزراء مع الاقفال العام وبعضهم ضده.

في الموازاة، دقّ مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض ناقوس الخطر. وحذّر الأبيض أنه من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا.

واشار في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى ان الدروس المستفادة من البلدان التي نجحت في تجنب الإغلاق الثاني، ومن بعض الاستبطان العميق، مهمة إذا، بعد فترة من الزمن، يجب تجنب الإغلاق الثالث.

وقال الأبيض إن “الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.”