الصرافون موقوفون.. والدولار يحلق بارتفاع أمام الليرة

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سجل سعر صرف الدولار استقراراً اليوم الأحد 10 أيار، ويتم تداوله في السوق السوداء وبين الصرافين على منصات ومجموعات مواقع التواصل الإجتماعي عند مستويات مرتفعة تقارب 4300 ليرة للشراء ونحو 4350 ليرة للمبيع، وهي المستويات التي تم التداول بالدولار وفقها يوم أمس السبت.

وفي ظل استمرار عمليات التشدد الأمني تجاه الصرافين الغير ملتزمين بتعاميم مصرف لبنان، يؤكد خبراء أن سبب ارتفاع سعر الصرف هو استمرار الطلب على الدولار بالتوازي مع شح كبير بالعملة الصعبة. وهذا ما يجعل من ضبط أسعار التداول أمراً بالغ الصعوبة.

وكما في الأيام الماضية، يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع، في السوق السوداء وبين الصرّافين، على الرغم من استمرار إضرابهم، وتزامناً مع حملة التوقيفات التي تقوم بها القوى الأمنية لكل تاجر عملة مخالف أو غير قانوني.

يذكر أن مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان قد حددت سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان ليومي السبت 9 أيار والأحد 10 أيار، بـ3200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويُعمل بالسعر المذكور في كافة شركات تحويل الأموال: أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، بوب فينانس (BOB Finance)، كاش يونايتد (Cash United)، مصري موني إكسبرس (MME)، أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).