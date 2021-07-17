الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصفدي: لم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة

17 - يوليو - 2021
محمد الصفدي

محمد الصفدي

A A A
طباعة المقال

غرد الوزير والنائب السابق محمد الصفدي عبر حسابه في “تويتر”، اثر خبر تداول اسمه لتولي تأليف حكومة إنقاذية:

“عند كل محنة صعبة يمر بها الوطن، يعمد البعض إلى تحريف الوقائع وإلهاء الرأي العام بإشاعات كاذبة ومغرضة، لذا أؤكد أنني لم أتلق أي اتصال ولم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة. وأعتبر أن الوقت اليوم لإيجاد الحلول للأزمات التي باتت مستعصية وكل أمر خارج هذا السياق يصب في خانة تدمير الوطن، لذا أقول لمن يرمي الأكاذيب بهدف “حرق” اسم محمد الصفدي “خافوا الله وطننا يحترق”. ‏حمى الله لبنان وألهم المعنيين إنقاذه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الهرمل
    جريمة مروعة في الهرمل!
    وئام وهاب
    وئام وهاب: جنبلاط لن يذهب مع بعض المسيحيين إلى مشاريع انتحارية!
    الياس اسطفان
    النائب الياس اسطفان: سنبذل كل الجهود لإبعاد شبح العتمة عن منطقتنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان