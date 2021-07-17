الصفدي: لم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة

غرد الوزير والنائب السابق محمد الصفدي عبر حسابه في “تويتر”، اثر خبر تداول اسمه لتولي تأليف حكومة إنقاذية:

“عند كل محنة صعبة يمر بها الوطن، يعمد البعض إلى تحريف الوقائع وإلهاء الرأي العام بإشاعات كاذبة ومغرضة، لذا أؤكد أنني لم أتلق أي اتصال ولم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة. وأعتبر أن الوقت اليوم لإيجاد الحلول للأزمات التي باتت مستعصية وكل أمر خارج هذا السياق يصب في خانة تدمير الوطن، لذا أقول لمن يرمي الأكاذيب بهدف “حرق” اسم محمد الصفدي “خافوا الله وطننا يحترق”. ‏حمى الله لبنان وألهم المعنيين إنقاذه”.