الصليب الأحمر: قد يصل عدد الضحايا إلى الـ100

الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني

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أعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن عدد الجرحى نتيجة انفجار بيروت تخطى الـ4000 بعضهم إصابته حرجة وقد يصل عدد الضحايا إلى الـ100.

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وسط حالة استنفار أمني كبير وأوامر بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث.

واستفاق اللبناني اليوم على مدينة منكوبة، بيوت محطمة، جثث مفقودة، الجرحى بالطوابير. إنه وضع مأساوي بامتياز وكارثة مأساوية بامتياز.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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