الصليب الأحمر: نقل جثامين 3 شهداء من بسطرة

صدر عن الصليب الأحمر اللبناني البيان الآتي:

“نقلت طواقم الصليب الأحمر اللبناني قبيل منتصف ليل أمس الأحد 22 تشرين الأول 2023، من تلة بسطرة الحدودية في خراج بلدة حلتا جثامين 3 شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”.

ويوماً بعد يوم تزداد جرعة التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، مع ارتفاع وتيرة تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل واتساع رقعة الميدان، ما يرفع من مخاوف اللبنانيين من احتمال فتح “الجبهة الثانية” للحرب على غزة، ومن أن يكون شرارة فتيلها بدء الاجتياح البري للقطاع.