"الصليب الأحمر" يكشف حصيلة إصابات حوادث السير في ليلة رأس السنة

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنّه “ككلّ عام ومواكبةً للاحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة ‏والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على ‏معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعفاً ومسعفة وحوالي 190 سيارة إسعاف”.‏

وأضاف: “تلقّينا النّداءات على رقم الطوارئ 140 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر ‏اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس السبت 31 كانون الأول 2022 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد 1 كانون الثاني ‏‏2023 ما مجموعه 423 حالة إنسانية موزعة كما يلي:‏

‏17 إصابة من حوادث السير

‏5 جرحى نتيجة إشكالات

‏10 حالات سكر وتقيؤ وإعياء

‏11 حالة قلب

‏13 حالة إحياء قلبي رئوي

‏239 مهمة طارئة متنوعة

‏128 مهمات إسعاف عادية”.‏

وتابع أنّه “الجدير ذكره أنّ عدد حوادث السّير المبلّغ عنها لعمليّات الصليب الأحمر اللّبناني بلغت 15 حادثاً كما وقام مركزا نقل الدم في ‏بيروت (سبيرز) وطرابلس اللّذان واكبا ليلة رأس السنة بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى ‏الخط الساخن 1760”.‏

واشار إلى أنّه “بالتّنسيق مع الجيش اللّبناني واكب الصّليب الأحمر اللّبناني مساء أمس عملية إنقاذ الأشخاص النّاجين الذين كانوا على ‏متن المركب الذي غرق قبالة سلعاتا بعد أن تمّ نقلهم من قبل الجيش اللبناني إلى مرفأ طرابلس، حيث عملت طواقم الصّليب الأحمر ‏اللّبناني على توفير المستلزمات الأساسية للجميع من طعام ومياه ودعم نفسي وكذلك الإسعافات الأولية للمحتاجين منهم، كما جرى نقل ‏جثتين و4 حالات صحية متنوعة تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات المنطقة”.‏

وأكّد أنّ “الصليب الأحمر اللبناني لا يزال مستمرّاً في أداء مهمّاته الإنسانيّة وفي تلبية النداءات على رقم الطوارئ المجاني 140، ‏وكذلك تلقي الإتصالات للمساعدة في توفير وحدات الدم وأي استشارة طبية حول مرض الكوليرا أو كورونا أو غيرها من الأمراض ‏على الخط الساخن 1760”.‏