"الصليب الأحمر" يكشف حصيلة إصابات حوادث السير في ليلة رأس السنة

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنّه “ككلّ عام ومواكبةً للاحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعفاً ومسعفة وحوالي 190 سيارة إسعاف”.
وأضاف: “تلقّينا النّداءات على رقم الطوارئ 140 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس السبت 31 كانون الأول 2022 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد 1 كانون الثاني 2023 ما مجموعه 423 حالة إنسانية موزعة كما يلي:
17 إصابة من حوادث السير
5 جرحى نتيجة إشكالات
10 حالات سكر وتقيؤ وإعياء
11 حالة قلب
13 حالة إحياء قلبي رئوي
239 مهمة طارئة متنوعة
128 مهمات إسعاف عادية”.
وتابع أنّه “الجدير ذكره أنّ عدد حوادث السّير المبلّغ عنها لعمليّات الصليب الأحمر اللّبناني بلغت 15 حادثاً كما وقام مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس اللّذان واكبا ليلة رأس السنة بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760”.
واشار إلى أنّه “بالتّنسيق مع الجيش اللّبناني واكب الصّليب الأحمر اللّبناني مساء أمس عملية إنقاذ الأشخاص النّاجين الذين كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة سلعاتا بعد أن تمّ نقلهم من قبل الجيش اللبناني إلى مرفأ طرابلس، حيث عملت طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني على توفير المستلزمات الأساسية للجميع من طعام ومياه ودعم نفسي وكذلك الإسعافات الأولية للمحتاجين منهم، كما جرى نقل جثتين و4 حالات صحية متنوعة تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات المنطقة”.
وأكّد أنّ “الصليب الأحمر اللبناني لا يزال مستمرّاً في أداء مهمّاته الإنسانيّة وفي تلبية النداءات على رقم الطوارئ المجاني 140، وكذلك تلقي الإتصالات للمساعدة في توفير وحدات الدم وأي استشارة طبية حول مرض الكوليرا أو كورونا أو غيرها من الأمراض على الخط الساخن 1760”.