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الصورة تتكلّم.. النفايات تسدّ المجاري وتُغرق الطرقات

منذ 50 دقيقة
زحمة سير

زحمة سير

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أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة في منشور عبر منصة “إكس”، كاتبًا: “وسائل الإعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات مكدسة على مجرى مياه الأمطار عملنا أمس وقبل الأمس وقبل بأسبوع، بالتعاون مع بلدية الغبيري، على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم”.

حمية أضاف: “كلّ تجمعات المياه التي حصلت على طريق المطار، محطة الرحاب، الشفروليه، نفق مار مخايل، وغيرها وغيرها سببها واحد: نفايات تكدست على أغطية مصافي الريغارات.. الحل التحلّي بالمسؤولية وعدم رمي النفايات من السيارات على الطرقات”.

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