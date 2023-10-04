الصورة تتكلّم.. النفايات تسدّ المجاري وتُغرق الطرقات

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة في منشور عبر منصة “إكس”، كاتبًا: “وسائل الإعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات مكدسة على مجرى مياه الأمطار عملنا أمس وقبل الأمس وقبل بأسبوع، بالتعاون مع بلدية الغبيري، على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم”.

حمية أضاف: “كلّ تجمعات المياه التي حصلت على طريق المطار، محطة الرحاب، الشفروليه، نفق مار مخايل، وغيرها وغيرها سببها واحد: نفايات تكدست على أغطية مصافي الريغارات.. الحل التحلّي بالمسؤولية وعدم رمي النفايات من السيارات على الطرقات”.

وسائل الاعلام "زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات*.

وزاره الاشغال "الصوره تتكلم نفايات متكدسه على مجرى مياه الامطار عملنا أمس وقبل الامس وقبل باسبوع … بالتعاون مع بلديه الغبيري على تنظيفها ونعمل على اعاده تنظيفها اليوم " pic.twitter.com/CaEff42z7q — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 4, 2023