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الضمان يضيف 8 مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا.. وهذه أسماؤها

منذ 4 ساعات
الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

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أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 652 تاريخ 21 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 8 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 100 مختبراً.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

1. المختبر الطبي في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي.
2. مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية Saint Michel medical laboratories.
3. مختبرات سنتر مديكال سان جوزف .
4. مختبرات الدكتور حسن علوية للتحاليل الطبية.
5. مختبر دار الحوراء الطبي.
6. المختبر الطبي في مستشفى الكورة.

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