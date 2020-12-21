الضمان يضيف 8 مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا.. وهذه أسماؤها

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 652 تاريخ 21 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 8 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 100 مختبراً.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

1. المختبر الطبي في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي.

2. مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية Saint Michel medical laboratories.

3. مختبرات سنتر مديكال سان جوزف .

4. مختبرات الدكتور حسن علوية للتحاليل الطبية.

5. مختبر دار الحوراء الطبي.

6. المختبر الطبي في مستشفى الكورة.