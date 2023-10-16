الضهيرة تحت نيران القذائف الفوسفوريّة.. والقنابل المضيئة تستبيح ليل الجنوب!

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، على أطراف بلدة الضهيرة الحدودية، حيث أفيد بأنّ جيش العدو أطلق 3 قذائف مدفعية فوسفوريّة وقذائف مضيئة على البلدة.

بدورها، أفادت معلومات mtv بأنّ خمس قذائف فوسفوريّة أطلقها العدو الإسرائيلي على الضهيرة.

في وقت تمّ إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى العرقوب وكفرشوبا ومزارع شبعا تزامنًا مع تحليق للطيران من حين إلى آخر.

يأتي ذلك فيما نفى أهالي بلدة علما الشعب الحدودية، تعرض مركز الدفاع المدني في بلدتهم لأي عملية قصف، وأن المركز ومسعفيه يقومون بواجباتهم تجاه الأهالي على أكمل وجه.

كما أوضحوا أنّ ما تعرض له رئيس المركز ونجله من عملية اختناق جرى أثناء قيامه بواجبه بإخماد النيران التي اندلعت في أحد المنازل في بلدة الضهيرة، من جراء القصف الإسرائيلي التي تعرضت له بعد ظهر اليوم.