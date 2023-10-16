بعد هدوء حذر.. قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الضهيرة

بعد هدوء حذر ساد المنطقة الحدودية اليوم في ظل استنفار متبادل بين إسرائيل وحزب الله، تبددت الأجواء بعد الظهر، حيث أفاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” أنه تم استهداف كاميرات المراقبة في موقع جورداح في بلدة الضهيرة وموقع ظهر الجمل مقابل بلدة راميا في جنوب لبنان.

ورد العدو الاسرائيلي باستهداف أطراف الضهيرة بقذائف المدفعية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة يارين بقصف عنيف من مختلف الاعيرة.

ولاحقا، أفيد عن سماع رشقات نارية من مستعمرة مسكافعام.

كما أفيد بأن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الفوسفور الحارق على بلدة الضهيرة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تهاجم أهدافًا في جنوب لبنان.