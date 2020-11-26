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الطرقات في النبطية وعكار تحوّلت الى مستنقعات بسبب غزارة الأمطار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 2:26 مساءً
السيّول تحوّل الطرق الى مستنقعات

السيّول تحوّل الطرق الى مستنقعات

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ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ الامطار الغزيرة تهطل منذ ليل أمس في النبطية وإقليم التفاح، مصحوبة بعواصف رعدية وبرق وبرد قارس، ما تسبب بسيول جارفة حولت الطرق إلى مستنقعات.

كما يلف المنطقتين ضباب كثيف وتدن في درجات الحرارة وسوء في الرؤيا، ما دفع الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي الى تنبيه السيارات بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.

عكار
وفي عكار، هطلت الامطار في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية، ما ادى الى رفع منسوب مياه الانهر قليلا. وقد حذرت الجهات المعنية السائقين ضرورة توخي القيادة على مختلف الطرق تجنبا للانزلاق، فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية على 2000 متر مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة.

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