الطقس المتوقع غداً غائم مع أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة وثلوج على 1200 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، أمطار وثلوج تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الثلاثاء، حيث ينحسر تدريجا.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع1400 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1200 متر. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، يستقر الطقس تدريجا بدءا من بعد الظهر ويستمر تأثير الكتل الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن ال1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 6 درجات، في الداخل من 2 الى 7 درجات.

– الرياح السطحية:جنوبية غربية، ناشطة سرعتها من 20 الى 35 كم/س تشتد أحيانا لتصل ل 60 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، وسيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 85% .

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18 م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس: 16,57.