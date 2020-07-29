الطقس غائم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية في الأيام المقبلة

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يسيطر طقس غائم من دون تعديل في درجات الحرارة في الأيام المقبلة على أن تبقى الرطوبة مرتفعة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وتسوء الرؤية صباحا ومساء.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة ومصدرها شبه الجزيرة العربية مترافقة بكتل رطبة من البحر تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون تأثيرها على الداخل اللبناني حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر تموز وتصل الى ما يقارب 46 درجة.

معدل الحرارة الوسطي لشهر تموز على الساحل (24 و32 درجة مئوية في الظل).

– إن درجة الحرارة المحسوسة اي الشعور بالحر ترتفع مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

– تحذر المصلحة من خطر اندلاع الحرائق فى الاماكن الحرجية و من التعرض الطويل لأشعة الشمس، وتنصح في الاكثار من شرب المياه طول فترة النهار و بشكل منتظم.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى زيادة الشعور بالحر، بالاضافة الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وتسوء الرؤية خاصة في فترتي الصباحية والمسائية.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وتسوء الرؤية صباحا ومساء.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الجبلية، اما في المناطق الداخلية فتنخفض الحرارة بشكل محدود، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية والجبلية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 30 درجة، في الداخل من 23 الى 45 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء جدا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج رارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,46 ساعة غروب الشمس: 19,42