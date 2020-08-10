الطقس غداً غائم مع احتمال امطار متفرقة

من المرتقب أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس معتدل الحرارة ومتقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة شهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة من دون تعديل في درجات الحرارة، كما يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

الخميس: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية – شرقية ليلا، سرعتها من 15 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

– الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,29