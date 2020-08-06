الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في الحرارة

بعد موجة الحر التي مرّت على لبنان في الأيام الأخيرة، من المتوقع أن تكون الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية لشهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل)

– إن درجة الحرارة المحسوسة التي تقيس الشعور بالحر ترتفع مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة، ويتشكل الضياب على المرتفغات ليلا.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية ليلا ناشطة بين حين وآخر نهارا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,53 ساعة غروب الشمس: 19,34