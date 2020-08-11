توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس معتدل الحرارة ومتقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة شهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا ظهرا الى غائم مع احتمال امطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية.

الخميس: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بشكل محدود خاصة في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، سرعتها من 15 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.

– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27