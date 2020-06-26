الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال مع تشكل الضباب. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 ال 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,28 ساعة غروب الشمس: 19,53