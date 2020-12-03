الطقس متقلب… وهذا موعد تساقط الأمطار

ما زال الطقس المسيطر على لبنان متقلب قليلاً ويتراوح بين الاستقرار النسبي في بعض المناطق وحالات عدم استقرار في مناطق اخرى تؤدي الى احتمال خفيف لبعض الامطار اليوم وغدًا.

وسيزداد تساقط الأمطار يوم السبت مع طقس غير مستقر فيما الحرارة تبقى مستقرة نسبياً، علمًا أنّ التوقعات الجوية البعيدة لا تشير الى وصول اي عواصف انما تقتصرعلى تقلبات جوية عابرة من حين لأخر.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٦ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجة

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً

٣- الرياح متقلبة ضعيفة اجمالاً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مشمس الى غائم جزئيا فيما الحرارة مستقرة وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٦ درجة، والرياح شمالية غربية ضعيفة.

السبت: طقس غير مستقر غائم وممطر احيانا مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠م فيما الحرارة تنخفض وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة، والرياح متقلبة وتنشط احياناً.