أخبار لبنان

الطقس مستقر نسبيًا.. وأمطار متوقعة الأحد

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ما زال الطقس مستقر نسبيًا ورطب يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ومن المتوقع أن يرافقنا في اليومين المقبلين مع استقرار بدرجات الحرارة قبل أن يتحوّل الطقس إلى ممطر يوم الاحد مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم:

الطقس مستقر نسبيًا وغائم إجمالاً

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١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و١٧ درجة فيما بقاعًا تسجل بين ٤ إلى ١٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٢ درجات
٢- الرياح شمالية غربية ٢٥كم/س
٣- الرطوبة ٨٠٪
٤- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٧ درجة

طقس الأيام المقبلة:

السبت: طقس غائم إجمالا وتشكّل ضباب على الجبال

الأحد: طقس غير مستقر ويتوقع هطول الأمطار أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ١٦٠٠م الى ١٧٠٠م.

المصدر المركزية
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