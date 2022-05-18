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الطوابير أمام المحطات عادت.. إليكم التفاصيل

18 - مايو - 2022
طوابير أمام محطات المحروقات لبنان

طوابير أمام محطات المحروقات لبنان

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تشهد مدينة صيدا ومنذ ليل امس زحمة سيارات عند مداخل محطات الوقود لتعبئة سياراتهم في ظل الحديث عن شح المادة وعدم توفر الاعتمادات اللازمة لاستيرادها وصباحاً اصطفت السيارات في طوابير فيما اقفلت محطات ابوابها.

في وقت يسجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء حيث تخطى صباحا عتبة الـ31 الف ليرة للدولار الواحد ناهيك عن ازمة نفايات بدأت تلوح في الافق في المدينة مع توقف عمال معمل فرز النفايات عن العمل وتكدس النفايات في الشوارع.

في سياق آخر، كان صدر أمس جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل التالي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 542 ألف ليرة (+35 الف ليرة)

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 552 ألف ليرة (+34 ألف ليرة)

– المازوت: 615 ألف ليرة (+16 ألف ليرة).

– الغاز: 375 ألف ليرة (+16 الف ليرة).

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