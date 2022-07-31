الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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الطوابير اختفت.. أزمة الخبز انتهت بنسبة 90%

منذ 5 دقائق
صورة لأحد طوابير الخبز في لبنان

صورة لأحد طوابير الخبز في لبنان

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أجرت خلية الأزمة في اللجنة الوزارية المعنية بإدارة توزيع القمح والطحين، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مسحًا ميدانيًّا في كل المناطق اللبنانية، وتبيّن أن أزمة الخبز انتهت بنسبة 90%، والطوابير اختفت.

ووجه سلام شكراً خاصاً لكل الأجهزة الأمنية المعنية التي تعمل 24 ساعة ساهرة على الرقابة والتوزيع العادل والمحاسبة. وقال: “وضعت الآلية الجديدة حدا لتجار الازمات، وقد ضبط أصحاب عدد من الافران والمطاحن المخالفة لقرارات وزارة الاقتصاد، وهم قيد التحقيق في القضاء المختص”.

وطلبت وزارة الاقتصاد من القضاء “التشدد في العقوبة لكل مخالف، لأن السجن هو الحل ليتعظ كل من تسول له نفسه المتاجرة بلقمة اللبنانيين”.

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