الطيران الإسرائيلي شن ليلاً غارات على محيط رامية والقوزح

شن الطيران الحربي المعادي ليل أمس، غارات على محيط بلدتي رامية والقوزح، وأطلقت مدفعية العدو عددا من القذائف على المناطق المفتوحة قرب بلدتي علما الشعب وعيتا الشعب.

كما أطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت وحتى فجر اليوم.

وكثف الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه في أجواء القطاع الغربي ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى. واستهدف ليلا الآليات على الطرق المقابلة للخط الأزرق، بالإضافة الى السيارات داخل القرى والبلدات.

يشار الى ان المدارس الرسمية والخاصة في صور وقضائها تعمل بشكل طبيعي، وقد التحق بها عدد كبير من التلامذة من أبناء العائلات اللبنانية النازحة، باستثناء المدارس التي خصصت كمراكز لاستقبال النازحين، التي توقفت عن التعليم، ويقدر عدد تلامذتها بأكثر من ألفي تلميذ لبناني وسوري.