الطيران المعادي لا يُفارق سماء الجنوب.. كيف يبدو المشهد صباحًا؟

أطلق العدو الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، نيران رشاشاته الثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب.

وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلّق ليلًا وحتى ساعات الصباح الأولى فوق قضاء صور والساحل البحري حتى مشارف مجرى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وفوق ساحل البحر قبالة الناقورة وبلدة القليلة.

كذلك تعرضت أطراف بلدات: رامية، الناقورة، جبلا اللبونة، العلام، الضهيرة، عيتا الشعب، شيحين، جبل بلاط، جانين، دبل والقوزح إلى قصف مدفعي ولعدد من الصواريخ (جو – أرض) من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى قطع طريق فرعية في بلدة رامية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على إزالة مخلفات الاعتداءات.

يذكر أن العدو كثّف من اعتداءاته، حيث بات يستهدف المنازل الآهلة بالسكان.