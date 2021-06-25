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الظلام يهدد عكار.. أمنوا مواكبة أمنية لصهاريج المحروقات

25 - يونيو - 2021
برقايل-عكار

عكار

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طلب رئيس بلدية مشحا طلال علوش في بيان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم “تأمين مواكبة أمنية لصهاريج المحروقات المتجهة نحو عكار لأن الظلام يهدد القضاء بعد نفاد مادة المازوت لدى اصحاب المولدات الخاصة في ظل تقنين غير مسبوق في التيار الكهربائي وصل إلى 20 ساعة يوميا، في ظلِّ انقطاع مادة المازوت من السوق بسبب قطع الطرقات والتعرض لسائقي الصهاريج، ولا سيما أن شركات المحروقات أوقفت إرسال مادة البنزين والمازوت الى عكار خوفا على سلامة السائقين”.

وتعيش منطقة عكار أزمة بنزين ومازوت حادة جدا بدأت قبل المناطق الأخرى، ويتخوّف المواطنون من أنّ تتخذ بعض الشركات الموزعة حجة الاعتداءات على الصهاريج لعدم إيصال المازوت والبنزين إلى المنطقة وتزيد الأمور تعقيدا.

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