العاصفة إلى ذروتها الأحد... والثلوج على الـ700 متر!

تؤثر سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح قطبية باردة ورطبة على لبنان، وتبلغ ذروتها يومي الأحد والإثنين من حيث شدة الرياح والأمطار الغزيرة. وتشتد البرودة بين الثلاثاء والأربعاء وتتساقط الثلوج تدريجياً على الـ٧٠٠ متر الأربعاء.

ويتوقّع عودة الاستقرار متوقع يوم الخميس.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً ٩ و١٥ درجة، بقاعا بين صفر و٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٨ درجات

٢- الجو: غائم مع أمطار غزيرة صباحاً ومتقطعة نهاراً فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٢٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلا

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غير مستقر عاصف وغائم مع أمطار غزيرة وبرق ورعد وثلوج صباحا على الـ ١٢٠٠متر لتعود وترتفع الى الـ١٥٠٠متر نهارا ثم تنخفض ليلا الى الـ١٣٠٠ متر مجددا. درجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و١٥ درجة ساحلا، بين ١ و١١ درجة بقاعاً وبين ٢ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية عموما وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غير مستقر عاصف وغائم مع أمطار غزيرة وبرق ورعد وثلوج على الـ١٠٠٠ متر نهارا وفي البقاع لتعود وتنخفض ليلا الى الـ٩٠٠ متر. درجات الحرارة تخفض وتتراوح بين ٨ و١٢ درجة ساحلا، بين صفر و٦ درجات بقاعاً وبين صفر و٥ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٥٠ و٩٠ كم/س.