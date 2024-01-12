العاصفة تبلغ ذروتها غدًا.. وتحذيرات من السيول واشتداد سرعة الرياح!

يؤثر منخفض جوّي سطحي شديد الفعالية متمركز فوق قبرص على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي لهطول أمطار غزيرة وثلوج على الجبال على ارتفاع 1500 متر.

هذا وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا من دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار غزيرة تكون جارفة أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية تقارب سرعتها أحيانًا الـ 80 كم/س خصوصًا شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى حدود الـ 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذّر من تشكل السيول على الطرقات وانجراف التربة.

يحذّر من الانجرافات بالتربة وتشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهار يومي الجمعة والسبت، واشتداد سرعة الرياح لحدود الـ 80 كلم/س.

كمية المتساقطات المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل تتراوح بين 120 و250 ملم.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

في تفاصيل الطقس المتوقع اليوم وفي الأيام المقبلة:

الجمعة: غائم إجمالًا من دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل الأمطار وتصبح غزيرة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها الـ 75 كم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار وتتساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذّر من تشكل السيول على الطرق وانجراف التربة.

السبت: غائم من دون تعديل في درجات الحرارة مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار غزيرة تكون جارفة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية تقارب سرعتها أحيانا الـ 80 كم/س خصوصًا شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذّر من تشكل السيول على الطرقات وانجراف التربة.

الأحد: غائم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر شمال البلاد، وتتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتبارًا من الليل مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.

الإثنين: غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتشكّل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا جنوب البلاد، وتتساقط للثلوج اعتبارًا من 1400 متر شمالًا.

– الحرارة على الساحل من 13 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 9 درجات، في الداخل من 6 إلى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 25 و40 كم/س، تشتد أحيانًا لحدود الـ 75 كم/س.