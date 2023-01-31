العاصفة تشتدّ.. وإرشادات من وزارة الأشغال

ناشدت وزارة الأشغال العامة والنقل المواطنين التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية المتعلقة بالعاصفة “فرح” حرصًا منها على سلامتهم.

وقالت في بيان: “بناءً على المعلومات التي أفادتنا بها مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني حول الطقس المتوقع لهذا اليوم والأيام القليلة المقبلة والتي تشير إلى اشتداد المنخفض الجوي الحالي المسمى بالعاصفة “فرح”، لا سيما لناحية غزارة الأمطار المتوقعة وكثافة تساقط الثلوج على المرتفعات، ولأجل هذا فإن وزارة الاشغال العامة والنقل وحرصاً منها على السلامة العامة والسلامة المرورية تهيب بالمواطنين والمعنيين بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للتخفيف قدر الامكان من الاضرار التي قد يسببها المنخفض الجوي الحالي وتجدد تذكيرها بـ:

_ ضرورة التكامل بين جميع المعنيين من فرق متعهدي الوزارة، ومتعهدي رفع النفايات اضافة الى البلديات، لضمان عدم تشكل السيول على الطرقات ولمنع انسداد مجاري مياه الامطار على الاتوسترادات وذلك كل ضمن نطاق صلاحياته.

_ الامتناع عن توجه المواطنين نحو المناطق الجبلية في حال عدم وجود ضرورة ملحة لذلك.

_ تقيّد أصحاب المركبات بتوجيهات وإرشادات الأجهزة الأمنية في حال سلوك الطرق الجبلية، وتحديداً فيما خص تركيب السلاسل المعدنية والتزام التواقيت المحددة لسلوك هذه الطرق في هكذا ظروف مناخية.

_ عدم مرور الشاحنات الكبيرة على الطرقات الجبلية اثناء تشكل طبقات الجليد، حرصاً على سيارات المارة عليها ومنعاً لإقفالها أيضًا”.